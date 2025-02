Mattarella: aggressione russa all’Ucraina come progetto Terzo Reich

Appeasement non funzionò nel ’38, riflettiamo su prospettive pace Kiev

Marsiglia, 5 feb. (askanews) – L’aggressione russa all’Ucraina è “della stessa natura” del progetto del Terzo Reich. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella lectio magistralis pronunciata in occasione della laurea honoris causa all’università d’Aix Marseille. In quegli anni, ha ricordato il capo dello Stato, prevalse “il criterio della dominazione. E furono guerre di conquista. Fu questo il progetto del Terzo Reich in Europa. L’odierna aggressione russa all’Ucraina è di questa natura”.La storia per Mattarella dovrebbe insegnarci come agire nel presente e perciò ha ricordato che “la strategia dell’appeasement non funzionò nel 1938. La fermezza avrebbe, con alta probabilità, evitato la guerra. Avendo a mente gli attuali conflitti, può funzionare oggi? Quando riflettiamo sulle prospettive di pace in Ucraina dobbiamo averne consapevolezza” ha aggiunto il capo dello Stato.