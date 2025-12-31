mattarella-ai-giovani:-“siate-coraggiosi,-scegliete-il-vostro-futuro”

“Vi giudicano senza conoscervi, non rassegnatevi”
Roma, 31 dic. (askanews) – “Mi rivolgo in particolare ai più giovani. Qualcuno, che vi giudica senza conoscervi davvero, vi descrive come diffidenti, distaccati, arrabbiati: non rassegnatevi. Siate esigenti, coraggiosi. Scegliete il vostro futuro. Sentitevi responsabili come la generazione che, ottanta anni fa, costruì l’Italia moderna. Auguri, Buon 2026”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel concludere il messaggio di fine anno si è rivolto direttamente ai giovani.