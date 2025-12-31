mercoledì, 31 Dicembre , 25

Da Ilaria Sula alla riapertura delle indagini su caso Garlasco, i fatti di cronaca del 2025

(Adnkronos) - Dalla riapertura delle indagini sull'omicidio di...

“Ripugnante chi nega la pace”, il testo integrale del discorso di Mattarella

(Adnkronos) - Pace, Repubblica, giovani, ma anche legalità....

Stufa difettosa, bimbo di 3 anni muore intossicato da monossido

(Adnkronos) - Un bambino di tre anni è...

Meloni chiama Mattarella: “Orgogliosi della nostra storia”

(Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni,...
mattarella-ai-giovani:-“siate-coraggiosi,-scegliete-il-vostro-futuro”
Mattarella ai giovani: “Siate coraggiosi, scegliete il vostro futuro”

“Vi giudicano senza conoscervi, non rassegnatevi”

Roma, 31 dic. (askanews) – “Mi rivolgo in particolare ai più giovani. Qualcuno, che vi giudica senza conoscervi davvero, vi descrive come diffidenti, distaccati, arrabbiati: non rassegnatevi. Siate esigenti, coraggiosi. Scegliete il vostro futuro. Sentitevi responsabili come la generazione che, ottanta anni fa, costruì l’Italia moderna. Auguri, Buon 2026”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel concludere il messaggio di fine anno si è rivolto direttamente ai giovani.

