martedì, 14 Ottobre , 25

ComoLake, Urso: “Con governo Meloni Italia più attrattiva”

(Adnkronos) - “Risulta che l’Italia abbia scalato 7...

Morto a 51 anni D’Angelo, addio al genio del neo-soul che rivoluzionò il R&B

(Adnkronos) - È morto a 51 anni Michael...

Previdenza, Oliveti (Adepp): “Passa dal lavoro, ma occorre attenzione negli investimenti”

(Adnkronos) - “Il patrimonio delle casse previdenziali è...

Edilizia: Geometri, con meno di 2 mld Stato può sostenere riqualificazione e rigenerazione energetica

(Adnkronos) - La rigenerazione energetica degli edifici e...
mattarella-al-papa:-no-a-societa-dominata-da-oligarchi-o-privilegiati
Mattarella al Papa: no a società dominata da oligarchi o privilegiati

Mattarella al Papa: no a società dominata da oligarchi o privilegiati

Video NewsMattarella al Papa: no a società dominata da oligarchi o privilegiati
Redazione-web
Di Redazione-web

“Non vogliamo arrenderci a quella prospettiva”

Roma, 14 ott. (askanews) – “Le esprimo, Santità, la riconoscenza più alta per l’insegnamento e l’orizzonte presentati dalla Dilexi te, l’Esortazione Apostolica diffusa nei giorni scorsi, che sollecita all’indispensabile trasformazione di mentalità”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale Papa Leone XIV. “Non vogliamo arrenderci alla prospettiva di una società dominata da oligarchi o, meglio, da privilegiati, in base al censo, alla spregiudicatezza, all’indifferenza verso gli altri, che si profila rimuovendo i valori di uguaglianza, di solidarietà, di libertà”.”Accanto a questi – in contrasto con tante generose iniziative, anche in Italia – vi sono fenomeni sovente mossi dalla paura dello sconosciuto, dall’arroccamento di fronte a processi strutturali di rilevanza globale che stanno modificando le nostre realtà: il cambiamento climatico, le migrazioni, lo stesso uso delle nuove tecnologie”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.