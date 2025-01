Mattarella al Parco Verde di Caivano, Meloni: “Segno vicinanza Stato a don Patriciello”

(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato stamani a sorpresa nella chiesa del Parco Verde a Caivano. Il capo dello Stato ha preso parte alla messa officiata dal parroco anti camorra, don Maurizio Patriciello.

“Voglio fare gli auguri più grandi alla comunità di Caivano, auguri per il futuro dei ragazzi, auguri non sono solo per l’anno cominciato ma per il futuro, particolarmente dei bambini e dei ragazzi, perché su di loro sono le speranze che la comunità ha a cuore”, ha detto il presidente della Repubblica al termine della messa, ringraziando don Patriciello “per l’opera che presta e per ringraziarlo di questa magnifica celebrazione”.

Il capo dello Stato ha auspicato per “i bambini e i ragazzi un futuro di crescita di impegno, di benessere, di cultura e di impegno professionale. Ed è questo l’augurio che rivolgo a tutta la comunità”.

Mattarella è stato anche a Villa Rosebery in visita privata dove ha incontrato il sindaco di Napoli e presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi.

“Ringrazio il Presidente Mattarella per le parole di apprezzamento e vicinanza al nostro territorio. E’ sempre un grandissimo onore accogliere il capo dello Stato e trovare sostegno e condivisione per i tanti progetti in campo per le città e per le nostre periferie”, ha postato Manfredi su X.

“La visita di oggi del Presidente Mattarella al Parco Verde a Caivano è il segno tangibile della vicinanza e del sostegno dello Stato a don Maurizio Patriciello, dal cui appello, nell’agosto 2023, ha preso le mosse la rinascita civile di quel territorio”, afferma in una nota è il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Dopo poco più di un anno il centro sportivo, i luoghi di formazione e di cultura e le ripristinate buone prassi di amministrazione hanno ridato fiducia e speranza ai cittadini onesti. Un percorso di rinascita che sta camminando sull’impegno e sulla buona volontà delle famiglie, delle associazioni, delle realtà locali e delle imprese del territorio che non si sono mai arrese al degrado e all’illegalità”, sottolinea la premier.

“Il Governo – sottolinea Meloni – prosegue con determinazione e costanza il suo impegno, puntando ora sulla riqualificazione degli alloggi popolari, di recente sgomberati dai soggetti condannati per reati di camorra che li occupavano abusivamente. Grazie ancora a don Maurizio e al Presidente Mattarella”.