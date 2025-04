mattarella-alla-cerimonia-per-i-75-anni-della-cisl

Al Teatro Adriano di Roma

Roma, 30 apr. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato alla cerimonia in occasione del 75Esimo anniversario di fondazione della Cisl al Teatro Adriano di Roma.La Segretaria generale Daniela Fumarola ha accolto e ringraziato il capo dello Stato per le sue parole sulle morti sul lavoro, alla vigilia del primo maggio, prima della proiezione del video dal titolo “Ieri come oggi, le ragioni del sindacato nuovo”.”Voglio esprimerle riconoscenza a nome di tutti anche per l’importante monito con cui ancora ieri è tornato a denunciare l’intollerabile scia di sangue delle morti sul lavoro – ha detto – una strage silenziosa che ogni anno sfregia i valori della Costituzione e che va fermata ad ogni costo. Obiettivo da raggiungere nel confronto con le parti sociali che, come lei ha sottolineato, ‘è stato nella nostra storia un volano di progresso civile, sociale, economico, con intese dal valore epocale’. Sono parole che rappresentano in pieno il nostro modo di essere e di fare sindacato”.