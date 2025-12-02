mattarella-alla-presentazione-dei-discorsi-parlamentari-di-napolitano

Alla Camera saluto di Fontana e La Russa. Il ricordo del figlio Giulio

Roma, 2 dic. (askanews) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha partecipato nella sala della Regina di Montecitorio alla presentazione dei discorsi parlamentari di Giorgio Napolitano nel centenario della nascita.Nel corso dell’evento il saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, quindi un ricordo di Giulio Napolitano. Sono intervenuti anche Pier Ferdinando Casini, Presidente della Camera nella XIV Legislatura, Anna Finocchiaro, Presidente dell’Associazione Italiadecide.