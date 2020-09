AGI – “Anche noi italiani amiamo la libertà ma abbiamo a cuore anche la serietà”. Sergio Mattarella si prende qualche ora e lo fa in modo indiretto, senza note ufficiali ma parlando con alcuni partecipanti alla cerimonia su Francesco Cossiga, ma alla fine risponde alla provocazione del premier britannico Boris Johnson, che aveva attribuito la causa dell’elevato numero di contagi da coronavirus alla tradizione anglosassone di rispetto delle libertà individuali. Ma la sua argomentazione è suonata come una messa in mora dei valori istituzionali del nostro Paese, oltre che una lettura della lotta al contagio ben diversa da quella seguita dal Capo dello Stato.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Mattarella: “Anche noi italiani amiamo la libertà ma abbiamo a cuore anche la serietà” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento