mattarella-arriva-a-chisinau,-visita-nella-repubblica-di-moldova

In programma un concerto con la presidente Maia Sandu

Roma, 17 giu. (askanews) – L’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’aeroporto di Chisinau della Repubblica di Moldova per la visita ufficiale di due giorni nel Paese.Mattarella è atteso nel pomeriggio dalla presidente della Repubblica di Moldova Maia Sandu con la quale assisterà al Concerto dell’orchestra della Filarmonica Nazionale moldova “Serghei Lunchevici”. Il 18 giugno in programma i colloqui con Sandu al Palazzo della Repubblica, seguiti da una conferenza stampa.Il capo dello Stato poi incontrerà al Palazzo del Parlamento, il Presidente Igor Grosu. A seguire, deporrà una corona al Monumento di Stefano il Grande e il Santo. Dopo l’incontro con il personale dell’ambasciata d’Italia a Chisinau e con una rappresentanza della collettività italiana in Moldova, partirà per Bucarest.