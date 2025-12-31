mercoledì, 31 Dicembre , 25

Da Ilaria Sula alla riapertura delle indagini su caso Garlasco, i fatti di cronaca del 2025

(Adnkronos) - Dalla riapertura delle indagini sull'omicidio di...

“Ripugnante chi nega la pace”, il testo integrale del discorso di Mattarella

(Adnkronos) - Pace, Repubblica, giovani, ma anche legalità....

Stufa difettosa, bimbo di 3 anni muore intossicato da monossido

(Adnkronos) - Un bambino di tre anni è...

Meloni chiama Mattarella: “Orgogliosi della nostra storia”

(Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni,...
mattarella-chiede-“preservare-ssn-e-pensioni-di-fronte-a-cambiamenti”
“Sono decisive conquiste dello stato sociale”

Roma, 31 dic. (askanews) – “L’istituzione del Servizio sanitario nazionale, che garantisce universalità e gratuità delle cure, rappresenta un’altra decisiva conquista dello stato sociale, che pone al centro la dignità della persona e l’idea di una piena uguaglianza. Accanto ad esso il sistema previdenziale esteso a tutti. Condizioni da preservare di fronte ai cambiamenti di ogni tempo”: lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno.

