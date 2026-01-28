mercoledì, 28 Gennaio , 26

Mattarella da bin Zayed: “Spirito di amicizia tra i nostri paesi”

Il capo dello Stato incontra il presidente degli Emirati Arabi Uniti

Roma, 28 gen. (askanews) – Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed al Nahyan, ha accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel colloquio al Palazzo Qasr Al Shati di Abu Dhabi, primo impegno istituzionale della sua visita di Stato.”È un piacere darle il benvenuto Presidente…, sono fiducioso che questa visita darà un forte impulso alle relazioni bilaterali nell’ambito del partenariato strategico” ha detto Mohamed bin Zayed al Nahyan.E Mattarella ha dichiarato: “La ringrazio molto dell’accoglienza che lei sta riservando a me e alla delegazione che mi accompagna con questo spirito di amicizia tra i nostri paesi. Sono lietissimo di restituire la visita che lei ha fatto un anno fa a Roma, una visita graditissima e molto importante per l’Italia che ha lasciato grandi segni concreti della nostra collaborazione”. “Devo confidarle che sono tornato molto spesso col pensiero al nostro colloquio a Roma e alla saggezza delle sue considerazioni”, ha aggiunto il capo dello Stato, ricordando che questa sua è la prima visita negli Emirati Arabi di un capo di Stato italiano.

