venerdì, 19 Dicembre , 25
Mattarella: da Italia grande sforzo per stabilità internazionale
Mattarella: da Italia grande sforzo per stabilità internazionale

Il saluto del presidente ai militari italiani

Roma, 19 dic. (askanews) – Un incontro “così significativo e anche piacevole umanamente per il contatto con donne uomini che sono nelle varie missioni in tante parti del mondo a testimonianza di quanto il nostro Paese fa con grande sforzo ma con grande merito per la stabilità nella vita internazionale e negli ambiti territoriali più delicati”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha salutato i contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali, a cui ha rivolto gli auguri collegandosi in video conferenza dall’aeroporto “Francesco Baracca” di Centocelle, sede del Covi (Comando operativo vertice interforze).

