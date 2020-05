“La mafia si è sempre nutrita di complicità e di paura, prosperando nell’ombra. Le figure di Falcone e Borsellino, come di tanti altri servitori dello Stato caduti nella lotta al crimine organizzato, hanno fatto crescere nella società il senso del dovere e dell’impegno per contrastare la mafia e per far luce sulle sue tenebre, infondendo coraggio, suscitando rigetto e indignazione, provocando volontà di giustizia e di legalità”. Lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel saggio rivolto ai giovani delle scuole coinvolti nel progetto “La nave della legalità”, nel 28esimo anniversario della strage di Capaci.

“I due attentati di quel 1992 –

L'articolo Mattarella: "Dalle stragi del '92 è nata la reazione della società" proviene da Notiziedi.

