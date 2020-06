Mattarella depone corona al Cimitero Monumentale di Bergamo

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato al cimitero monumentale di Bergamo per partecipare alla cerimonia di commemorazione dei morti per coronavirus. Il Capo dello Stato è stato accolto dal presidente della Regione, Attilio Fontana, e dal sindaco, Giorgio Gori. Mattarella ha deposto una corona alla lapide in memoria delle seimila vittime bergamasche. vbo/com

