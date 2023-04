Al termine dei colloqui, alle 12,15 i due capi di Stato faranno dichiarazioni alla stampa

Varsavia, 17 apr. (askanews) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è a Varsavia dove si trova in visita di Stato. Oggi, accompagnato dalla figlia Laura, si recherà al Palazzo Presidenziale dove avrà il colloquio con il Presidente della Repubblica di Polonia Andrezej Duda. Al termine dei colloqui, alle 12,15 i due capi di Stato faranno dichiarazioni alla stampa. Mattarella deporrà una corona d’alloro al sacello del milite ignoto e nel pomeriggio sarà in centro città prima della cena al palazzo presidenziale. Martedì 18 alle 10 presso il palazzo della Cancelleria Mattarella incontrerà il primo ministro Mateusz Morawiecki, poi al palazzo del Parlamento dove verrà accolto dal presidente del Sejm Elzabieta Witek, e subito dopo presso l’ala del palazzo dove ha sede il senato incontrerà il presidente Tomasz Grodzi. Alle 13 il Presidente della Repubblica è atteso a Cracovia da dove raggiungerà il museo di Auschwitz-Birkenau che visiterà insieme agli studenti italiani e alle sorelle Andra e Tatiana Bucci sopravvissute alla Shoah. Quindi la mattina del 19 aprile il capo dello Stato terrà un discorso all’università Jagellonica alle 10,30. A seguire visiterà il museo del Collegium Maius, prima di partire alla volta di Bratislava alle 12,50 dove inizierà la visita ufficiale in Slovacchia.

“Questa in Polonia e una visita importante che avrei dovuto svolgere tempo addietro ed è stata rinviata prima per la pandemia e poi per motivi politici, per confermare l’amicizia tra italia e Polonia”. Lo ha sottolineato ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando la collettività italiana a Varsavia nel corso della su visita di Stato.

“Abbiamo una lunga tradizione di scambi che si è intensificata anche a livello di giovani, polacchi che vivono in Italia e italiani che vivono qui”, ha detto ancora Mattarella.

“I nostri concittadini qui realizzano un tessuto, una rete di relazioni che cementa e costruisce sempre più l’amicizia tra i nostri paesi”, ha evidenziato.

