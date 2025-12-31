mattarella:-“esempio-falcone-e-borsellino-continua-a-ispirare”

mercoledì, 31 Dicembre , 25

Da Ilaria Sula alla riapertura delle indagini su caso Garlasco, i fatti di cronaca del 2025

(Adnkronos) - Dalla riapertura delle indagini sull'omicidio di...

“Ripugnante chi nega la pace”, il testo integrale del discorso di Mattarella

(Adnkronos) - Pace, Repubblica, giovani, ma anche legalità....

Stufa difettosa, bimbo di 3 anni muore intossicato da monossido

(Adnkronos) - Un bambino di tre anni è...

Meloni chiama Mattarella: “Orgogliosi della nostra storia”

(Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni,...
Simboli legalità e di lunga lotta a mafia, dice in discorso fine anno

Roma, 31 dic. (askanews) – “Due volti che non possiamo dimenticare: quelli di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli della legalità e della lunga lotta contro la mafia. Protagonisti anche dopo il loro assassinio: il loro esempio continua a ispirare – non soltanto in Italia – le nuove generazioni e tutti coloro che non si rassegnano alla prepotenza della criminalità”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno.

