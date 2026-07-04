sabato, 4 Luglio , 26
HomeAttualitàMattarella: essenziale che Washington e Roma continuino a lavorare insieme
mattarella:-essenziale-che-washington-e-roma-continuino-a-lavorare-insieme
Mattarella: essenziale che Washington e Roma continuino a lavorare insieme
Attualità

Mattarella: essenziale che Washington e Roma continuino a lavorare insieme

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Roma, 4 lug. (askanews) – “In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l’umanità, è essenziale che Washington e Roma, anche nell’alveo dell’Alleanza Atlantica e attraverso la partecipazione alle Nazioni Unite e agli altri consessi multilaterali, continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero”. E’ quanto scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un passaggio del messaggio inviato al Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald J. Trump, in occasione dei 250 anni della Dichiarazione di indipendenza.

Previous article
Commercialisti, ponte Italia–Tunisia per la formazione dei lavoratori specializzati
Next article
Mattarella a Trump: 4 luglio patrimonio condiviso libertà e diritti

POST RECENTI

Attualità

Mattarella a Trump: 4 luglio patrimonio condiviso libertà e diritti

Roma, 4 lug. (askanews) – La festa dell’indipendenza americana è un "patrimonio convidiso" di quanti si riconoscono "nei princìpi di libertà, rappresentanza democratica e tutela...
Attualità

Papa Leone a Lampedusa, tre ore nell’Isola emblema dei migranti

Lampedusa, 4 lug. (askanews) – Una visita di tre ore e mezza con il pensiero al dramma dei migranti. Papa Leone arriva a Lampedusa, a...
Attualità

Rai, La Russa: centrodestra ritiri Agnes e cerchiamo nome di garanzia

Roma, 3 lug. (askanews) – "Io tre mesi fa ho fatto una proposta che è ancora valida per uscire dallo stallo. Come sempre ci vuole...
Attualità

Fn, La Russa: Vannacci? Non svendiamo nostra identità, sua storia diversa

Roma, 3 lug. (askanews) – "Io parlo per me ma credo di conoscere bene i miei amici di partito, abbiamo fatto tanti di quegli anni...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.