Mattarella: Europa area di pace, come possibile sia considerata nemico?

Mattarella: Europa area di pace, come possibile sia considerata nemico?

Cernobbio (Co), 6 set. (askanews) – “L’Unione Europea si è affermata come un’area di pace e di cooperazione capace di proiettare i suoi valori oltre i suoi confini, determinando stabilità, benessere, crescita, fiducia. Non ha mai scatenato un conflitto, non ha mai avviato uno scontro commerciale. Al contrario, ha agevolato intese e dispiegato missioni di pace”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel videomessaggio all’apertura della seconda giornata di lavori del forum Ambrosetti a Cernobbio (Como).

L’Europa, ha detto il Capo dello Stato, “ha contribuito a elevare standard di vita, criteri di difesa del pianeta. Ha promosso incontri e dialoghi e ha alimentato libertà nei rapporti internazionali, eguaglianza di diritti tra popoli e Stati: condizioni e causa di progresso. Si pone, quindi, anzitutto, una domanda, prima di ogni altra. Come è possibile, su queste basi, che l’Europa oggi venga considerata da alcuni un ostacolo, un avversario se non un nemico?”, si è chiesto Mattarella. “Quali sono le ragioni, gli interessi di fondo, i principi sui quali si basa la convivenza civile e i traguardi raggiunti dai popoli europei che qualcuno considera disvalori?”.

Secondo il Presiente della Repubblica, “è soltanto affrontando con lucidità interrogativi di questa natura che potremo trovare risposte esaurienti, utili a illuminare le scelte che siamo chiamati a compiere, pena la irrilevanza e la regressione rispetto ai risultati sin qui raggiunti”.

