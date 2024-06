mattarella:-futuro-della-moldova-in-ue,-l’italia-sostiene-l’adesione

A Chisinau dopo l’incontro con Sandu: “Resteremo al vostro fianco”

Chisinau, 18 giu. (askanews) – Il futuro della Moldova è nell’Unione europea. L’Italia sostiene con convinzione il percorso di adesione della Moldova all’Unione europea”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del colloquio con la presidente moldava Maia Sandu con cui hanno “parlato anche d’Europa, la nostra casa comune. Perché per valori, storia e cultura, il futuro della Moldova è nell’Unione europea” ha detto Mattarella.”Ho confermato il nostro apprezzamento per gli sforzi fatti da Chisinau nelle riforme in materia di stato di diritto e nel sistema giudiziario – ha proseguito il capo dello Stato -ci rallegriamo per l’ormai prossima approvazione del quadro negoziale e per la convocazione della Conferenza intergovernativa già entro questo mese, che segna un passo avanti di grande significato”.”L’Italia – ha assicurato Mattarella – continuerà a restare al fianco della Moldova nel suo cammino di avvicinamento all’Unione europea, come confermato anche nella dichiarazione congiunta firmata poco fa dal vice primo Ministro Gherasimov e dal vice Ministro Cirielli”.