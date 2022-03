Mattarella: “Gli anziani sono preziosi, è importante prendersene cura”

ROMA – “Gli anziani sono non soltanto un punto di affetto per le altre generazioni, ma sono anche portatori dell’esperienza, dei ricordi, della storia, della trasmissione di conoscenza di vita. E questo li rende preziosi nella vita della società. Per questo è importante la loro cura, l’attenzione e l’accoglienza nei loro confronti, particolarmente quando comincia a diminuire l’autosufficienza e aumenta la fragilità” Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro con alcuni ospiti e operatori dell’Azienda pubblica di servizi alla persona ‘Itis’ a Trieste. “D’altro canto – ha sottolineato Mattarella – anch’io faccio parte della categoria…”.

Il capo dello Stato ricorda che “il ministero della Salute ha formato una Commissione sull’assistenza agli anziani, che sta lavorando bene e che ha avuto l’apprezzamento anche del presidente del Consiglio. Per questo sono lietissimo – ha aggiunto – di essere qui, per sottolineare l’importanza dei luoghi e delle strutture di accoglienza e residenza degli anziani per garantire loro una rete di supporto di professionalità capaci di assistere in maniera adeguata, efficiente, efficace. E sono lieto di essere all’Itis, notoriamente a livello di eccellenza in questo campo, anche con le sue formule articolate di accoglienza misurate sulle esigenze degli anziani e per la sua collaborazione con l’Università di Trieste che rende a un livello più scientificamente adeguato la prestazione che si rende”.

“INACCETTABILI I MALTRATTAMENTI NELLE RSA”

Rivolgendosi agli ospiti della Itis del capoluogo giuliano, Mattarella ha dichiarato: “Sono lietissimo di essere qui, farvi gli auguri, sapendo quanto sia importante per il nostro Paese, come ovunque, un’attenzione, una cura e un’assistenza adeguata per le persone anziane. Devo dire che quando nel nostro Paese ogni tanto emerge la notizia di centri di accoglienza che non trattano in maniera adeguata gli anziani che ospitano, alle volte li umiliano nella loro dignità, questo è inaccettabile e richiede una vigilanza e un rigore molto alti”.

“Però è importante sottolineare – ha concluso il presidente della Repubblica – quanto sia rilevante il lavoro che viene fatto nelle strutture che funzionano, in quelle eccellenti, in quelle che accolgono davvero e assistono davvero. E quanto è importante il lavoro di coloro che vi sono addetti, degli operatori. Agli operatori vorrei esprimere un ringraziamento per la loro attività generosa, con abnegazione, con dedizione, perché per loro si crea un rapporto di affetto anche per gli anziani con cui operano. E questo naturalmente li porta a essere particolarmente impegnati nei confronti delle loro esigenze”.

