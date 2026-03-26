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A Meloni l’interim del Turismo: “Ringrazio Santanchè”

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Mattarella ha firmato le dimissioni di Santanchè, il turismo va a Meloni ad interim. La premier: “Ha lavorato con dedizione”
Politica

Mattarella ha firmato le dimissioni di Santanchè, il turismo va a Meloni ad interim. La premier: “Ha lavorato con dedizione”

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ROMA – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto con il quale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono accettate le dimissioni rassegnate dalla senatrice Daniela Garnero Santanché dalla carica di Ministro del turismo e si affida l’interim del dicastero al Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni.

MELONI AD INTERIM AL TURISMO

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per proporre l’assunzione dell’interim del Ministero del Turismo. Il Capo dello Stato ha poi firmato il decreto per il conferimento dell’interim. Lo comunica una nota di palazzo Chigi.

MELONI: “GRAZIE A SANTANCHÈ CHE HA LAVORATO CON DEDIZIONE”

Il Presidente del consiglio Giorgia Meloni “rivolge un ringraziamento al Ministro Santanchè, che in questi anni ha lavorato con grande dedizione e ha assicurato il proprio contributo alla ripresa e al rilancio del turismo italiano. Il Governo continuerà a lavorare per sostenere e valorizzare un asset strategico dell’economia nazionale, che assicura prosperità, benessere e prestigio internazionale all’Italia”. Così in una nota di palazzo Chigi.
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