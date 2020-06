Mattarella: i magistrati siano fedeli solo alla Costituzione

AGI – I magistrati devono essere fedeli solo alla Costituzione. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante una cerimonia al Quirinale durante la quale si ricordano i magistrati uccisi dal terrorismo e dalla criminalità organizzata.

“Onoriamo la memoria di questi valorosi magistrati – che, come tanti altri, hanno dolorosamente punteggiato la nobile storia della Magistratura della Repubblica – per come hanno vissuto e interpretato la funzione loro affidata al servizio della giustizia e del Paese. Erano consapevoli dei rischi cui erano esposti – ha detto il Capo dello Stato – e li hanno affrontato per rispetto della dignità propria e di quella del loro compito di magistrati.

