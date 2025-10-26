Mattarella: i processi di pace hanno bisogno di pazienza e responsabilità

Roma, 26 ott. (askanews) – “Oggi il tema della forza sembra essere quello per misurare le relazioni e i rapporti internazionali”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all’assemblea “Osare la pace” organizzata dalla comunità di S. Egidio. Ma “i processi di pace hanno bisogno di pazienza e responsabilità”, ha sottolineato Mattarella. “Lo spirito di Assisi che viene riproposto in questi incontri – continua Mattarella – rammenta a tutti noi che la pace non è mai un risultato destinato senza dedicarvisi con costanza. La pace va cercata, coltivata e osata”.