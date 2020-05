“Il cinema – come tanti grandi maestri italiani ci hanno insegnato – è l’arte del sogno. Un sogno che si realizza ogni volta, concretamente, con la collaborazione di tutta una filiera di professionalità – attori, registi, tecnici, sceneggiatori, pittori, scenografi, costumisti, musicisti e tanti altri – e che genera, a livello industriale, un notevole e importante indotto. Per ricostruire il nostro Paese dopo la drammatica epidemia sarà necessario recuperare ispirazioni e, quindi, tornare a sognare e a far sognare”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella lettera inviata alla presidente dell’Accademia del Cinema, Piera Detassis, letta da Carlo Conti in diretta su Rai1,

L'articolo Mattarella "Il cinema aiuterà a ricostruire il Paese"

