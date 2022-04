Mattarella: “Il lavoro Ã¨ dignitÃ , Ã¨ la base della Repubblica. E la sicurezza Ã¨ fondamentale”

ROMA – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato l’Istituto Salesiano ‘G. Bearzi’ di Udine, la scuola frequentata da Lorenzo Parelli, il diciottenne che il 21 gennaio ha perso la vita in un incidente mentre svolgeva tirocinio in una fabbrica di Lauzacco (Pavia di Udine). Il giovane è morto schiacciato da una putrella – una trave d’acciaio – durante l’ultimo giorno di stage nell’ambito di un percorso scuola-lavoro.

Il capo dello Stato ha incontrato, privatamente, la famiglia del giovane Lorenzo e, successivamente, una rappresentanza di alunni delle scuole elementari e medie. Ha visitato, quindi, i laboratori e le officine dell’Istituto.

Al termine, ha avuto luogo l’incontro con gli studenti, i docenti e le autorità nella palestra della scuola nel corso del quale hanno preso la parola il sindaco di Udine Pietro Fontanini, il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il direttore del Bearzi, don Lorenzo Teston, il coordinatore del Centro di formazione professionale, Giulio Armano e Matteo Lorenzon, compagno di classe di Lorenzo.

L’INTERVENTO DI MATTARELLA

“Saluto cordialmente tutti i presenti, rivolgendomi con speciale affetto ai familiari di Lorenzo Parelli che ringrazio per la loro presenza. Sono qui anzitutto per esprimere la mia vicinanza e la mia partecipazione all’immenso, insanabile dolore dei genitori, della sorella, degli amici e compagni di Lorenzo. È una ferita profonda che interroga l’intera comunità, a cominciare dalla quella scolastica di cui era parte, dai ragazzi e gli insegnanti del suo corso di formazione professionale”.

“La natura del suo percorso formativo – sottolinea Mattarella – lo aveva portato in azienda. Ma è accaduto ciò che non può accadere, ciò che non deve accadere. La morte di un ragazzo, di un giovane uomo, con il dolore lancinante e incancellabile che l’accompagna è qui a interrogarci affinché non si debbano più piangere morti assurde sul lavoro”.

Prima del capo dello Stato ha parlato Matteo Lorenzon, uno dei ragazzi della scuola. “Ha dato voce, a nome di tanti, a un’amicizia che mai verrà meno – ha detto il presidente – Il segno di Lorenzo è destinato a rimanere nella vita di chi lo ha conosciuto, di chi lo ha amato, di chi ha apprezzato la sua passione. Ringrazio don Lorenzo Teston e il professor Giulio Armano per le parole che mi hanno rivolto”.

“SICUREZZA SUL LAVORO UN DIRITTO, ASSICURARLA UN DOVERE INDEROGABILE”

Per Mattarella, “la sicurezza nei luoghi di lavoro è un diritto, una necessità, assicurarla un dovere inderogabile. Questa esigenza fondamentale sarà al centro della cerimonia di dopodomani, Primo Maggio, al Quirinale. Ma quest’anno anticipiamo qui la celebrazione della Giornata del Lavoro, in omaggio a Lorenzo e a tutti coloro che hanno perso la vita sui luoghi di lavoro, affinché si manifesti con piena chiarezza che non si tratta di una ricorrenza rituale o astratta ma di un’occasione di richiamo e riflessione alle condizioni del diritto costituzionale al lavoro”.

“BENE PERCORSI SCUOLA-LAVORO, MA SICUREZZA RESTA FONDAMENTALE”

Il presidente della Repubblica prosegue: “Il valore del lavoro, per voi giovani, e per chiunque, non può essere associato al rischio, alla dimensione della morte. La sicurezza sul lavoro si trova alle fondamenta della sicurezza sociale, cioè del valore fondante di una società contemporanea. Quando si parla di diritto al lavoro, di diritti del lavoro, di diritti sui posti di lavoro spesso non sono i giovani al centro delle preoccupazioni. È un atteggiamento sbagliato”.

“Il ritardo – un ritardo che ci mette in coda alle statistiche europee – con il quale gran parte delle nuove generazioni riesce a trovare una occupazione non è condizione normale. Sono quindi apprezzabili i percorsi che accompagnano i giovani ad entrare nel mondo del lavoro – osserva Mattarella -. Un mondo che deve rispettarli nella loro dignità di persone, di lavoratori, di cittadini. Che dia ai giovani quel che loro spetta, che consenta loro di esprimere le proprie capacità, affinché possano costruire il domani. È una necessità per il futuro stesso della intera società”.

Il capo dello Stato sottolinea: “La cronica mancanza di lavoro per le nuove generazioni è una questione che va affrontata con impegno e determinazione. Accorciare la distanza tra giovani e lavoro è condizione indispensabile di sviluppo e sostenibilità per l’intero Paese, tanto più in presenza di una crisi demografica che ha ridotto in misura rilevante la presenza dei giovani nelle comunità. Occorre liberare le giovani generazioni da quegli impedimenti, da quella compressione di energie, che molteplici fattori strutturali hanno via via opposto al loro naturale cammino. La crescita complessiva del livello di istruzione e, in essa, della formazione tecnica e professionale qualificata, è fondamentale. Cambia la vita delle persone. Esperienze come questa in cui ci troviamo – è stato opportunamente sottolineato – sono uno strumento di forte contrasto alla dispersione scolastica e, sovente, sollecitano il raggiungimento di un titolo di studio secondario superiore”.

SUL PRIMO MAGGIO: “LAVORO AL CENTRO, È LA BASE DELLA REPUBBLICA”

“Il Primo maggio – nota il presidente della Repubblica – sollecita a porre il lavoro al centro del nostro agire e del nostro pensare. Il lavoro, come dice la Costituzione, è la base su cui è vive la Repubblica. È stato il lavoro degli italiani a consentire nei decenni crescita sociale, economica, civile. Il lavoro, soprattutto, ci ha reso ciò che siamo. Ha ampliato i diritti e dato concretezza alla grande speranza di pace e sviluppo che animava i giorni della Liberazione. Con il lavoro si contribuisce al benessere collettivo, si partecipa con pienezza alla vita di comunità”.

“LA PRECARIETÀ È UNA SPINA NEL FIANCO”

"Il lavoro è motivo di dignità per ogni uomo e ogni donna. Ne abbiamo tanti esempi, anche in questa terra, attorno a noi – prosegue Mattarella – È appena il caso di ricordare che la crescita duratura richiede e impone che il lavoro cresca. In quantità e qualità. Diversamente, che senso avrebbe se al benessere prodotto non avessero a partecipare i nostri concittadini? Crescere in qualità significa affrontare la questione della precarietà. Un problema acuto e una spina nel fianco della coesione sociale. Continuiamo a registrare lavoro irregolare, che talvolta varca il limite dello sfruttamento, persino della servitù. Non mancano lavoratori poveri e pensionati poveri, ai quali