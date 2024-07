Mattarella in volo per Porto Alegre, visiterà le zone alluvionate

La zona devastata, ci sono stati danni e vittime

Brasilia, 16 lug. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lasciato Brasilia diretto a Porto Alegre, seconda tappa della visita di Stato nella Repubblica Federale del Brasile. La capitale dello Stato del Rio Grande do Sul è stata colpita – tra aprile e maggio del 2024 – da gravi alluvioni che hanno provocato danni e vittime, lasciando senza casa oltre mezzo milione di persone. Durante il viaggio ha sorvolato le zone alluvionate.Accompagnato dall’ambasciatore italiano in Brasile Alessandro Cortese, il capo dello Stato visiterà il Centro Umanitario Recomeço, centro di accoglienza inaugurato dal governo nel quartiere di Canoas, con il supporto dell’UNHCR, destinato alle famiglie che hanno perso le loro case nelle alluvioni dei mesi scorsi. Ad accoglierlo il Governatore del Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e il capo della Protezione Civile, il colonnello Luciano Boeira.Successivamente il Capo dello Stato si recherà alla Associaç o Leopoldina Juvenil, circolo sportivo nel centro di Porto Alegre, dove – alla presenza del Console Generale d’Italia, Valerio Caruso – incontrerà il personale del Consolato Generale d’Italia e una rappresentanza della collettività italiana nello Stato del Rio Grande do Sul. Al termine della visita Mattarella volerà alla volta di San Paolo.