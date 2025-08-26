martedì, 26 Agosto , 25

Mattarella (Invitalia): nel 2024 sostenute 63mila imprese

Mattarella (Invitalia): nel 2024 sostenute 63mila imprese

Redazione-web
Di Redazione-web

Gestiti 17 miliardi di fondi pubblici

Rimini, 26 ago. (askanews) – “Proprio come mandato abbiamo quello di sostenere gli investimenti. Lo facciamo sia nel settore pubblico attraverso la nostra attività di centrale di committenza, sia soprattutto attraverso il sostegno agli investimenti delle imprese”. Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Invitalia, ha illustrato il ruolo dell’Agenzia al Meeting di Rimini.”Da quelle che devono ancora nascere a quelle che devono crescere, quelle che fanno investimenti strategici. L’anno scorso abbiamo sostenuto oltre 63.000″ imprese, “gestendo circa 17 miliardi di fondi pubblici”, ha spiegato Mattarella, evidenziando l’ampiezza dell’intervento dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo d’impresa.”Lo facciamo con la dotazione sia nazionale che europea e soprattutto con le regole, le nuove regole di ingaggio che ci lascia in realtà il Pnrr – ha aggiunto l’amministratore delegato -. Sono regole che ci consentono di andare avanti soltanto raggiungendo determinati target e quindi avendo la certezza di colpire i risultati”.

