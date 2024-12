Mattarella: istituzioni unico argine ad usurpatori sovranità

Proprietari di immense ricchezze hanno monopolio settori fondamentali

Roma, 17 dic. (askanews) – “La tenuta e il consolidamento delle istituzioni democratiche sono l’unico argine agli usurpatori di sovranità”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di auguri alle alte cariche al Quirinale, lancia un allarme nei confronti dei nuovi ricchi che sono ormai in competizione con lo Stato. Il capo dello Stato parla esplicitamente del “timore che si faccia spazio la tentazione di un progressivo svuotamento del potere pubblico. Fino ad intaccare la stessa idea di Stato per come l’abbiamo codificata e conosciuta nei secoli”.

“Un esempio. Lo stato moderno si è fondato sul monopolio dell’uso della forza militare e della moneta. Ebbene – osserva Mattarella -, questi due pilastri sono oggi messi in discussione dalla prospettiva di una progressiva privatizzazione del potere pubblico, dall’iniziativa di potenze finanziarie private, capaci di sfidare le prerogative statuali anche su quei due fronti. Proprietari di immense ricchezze che oggi hanno di fatto il monopolio in diversi settori fondamentali. E costruzione di circuiti monetari paralleli, privati”.

Gli interrogativi sono densi di preoccupazione: “Chi può garantire che questo trasferimento di potere dalla sfera pubblica a quella privata abbia come fine la garanzia della libertà di tutti? La sicurezza di tutti? I diritti di ciascuno? Il bene comune inteso come bene di ogni persona, nessuna esclusa?”. Questa garanzia per Mattarella sono le istituzioni democratiche.