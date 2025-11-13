giovedì, 13 Novembre , 25
mattarella:-la-musica-e-un-linguaggio-universale-senza-frontiere
Mattarella: la musica è un linguaggio universale senza frontiere

Mattarella: la musica è un linguaggio universale senza frontiere

Video NewsMattarella: la musica è un linguaggio universale senza frontiere
Redazione-web
Di Redazione-web

Al Quirinale una delegazione dell’Accademia di Santa Cecilia

Roma, 13 nov. (askanews) – “La musica è un linguaggio universale che esprime sensibilità, sentimenti, passioni, attese ed è un linguaggio che non ha bisogno di passaporto perché non ha frontiere, è patrimonio dell’umanità nel suo complesso”.Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.”In questa stagione in cui riaffiorano inattesi e preoccupanti atteggiamenti di contrapposizione e sopraffazione questo richiamo ha un valore che accomuna l’umanità senza frontiere, appartenenze, confini, passaporti ed è straordinariamente importante”, ha aggiunto il capo dello Stato.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.