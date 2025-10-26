mattarella:-“la-scintilla-di-speranza-della-pace-da-gaza-arrivi-anche-in-ucraina”

ROMA – “Tutti noi siamo oggi chiamati a rinnovare la nostra fiducia nella causa della pace. Continuiamo a osare la pace. Continuiamo a investire in percorsi di dialogo e mediazione. A sostenere chi soffre, a costruire ponti tra i popoli, per contribuire a un mondo in cui la pace non sia un sogno per illusi, ma una realtà condivisa”.

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al convegno ‘Osare la pace’, organizzato a Roma dalla Comunità di Sant’Egidio.

Il Capo dello Stato ha richiamato la necessità di non abbandonare i percorsi di mediazione nei conflitti ancora aperti:

“Alla forza della prepotenza va contrapposta la forza tranquilla delle istituzioni di pace. L’auspicio è che la scintilla di speranza, come l’ha definita Leone XIV, innescata in Terra Santa, si estenda anche all’Ucraina, dove le iniziative negoziali stentano ancora a prendere concretezza”.

TENERE VIVO LO SPIRITO DI ASSISI

Mattarella ha ringraziato la Comunità di Sant’Egidio per il rinnovato incontro internazionale dedicato alla pace:

“Desidero ringraziare la Comunità di Sant’Egidio, per il rinnovato incontro internazionale per la pace. Rivolgo un saluto di grande cordialità a Sua Maestà la Regina Mathilde dei Belgi, che onora questo incontro, e alle importanti autorità religiose che richiamano tutti noi a un impegno collettivo: quello di osare la pace. Tenere vivo lo ‘spirito di Assisi’, suscitato da Giovanni Paolo II, è testimonianza di grande significato”.

LA PACE VA CERCATA, COLTIVATA E OSATA

“La pace va cercata, coltivata e osata, per citare l’evocativo titolo scelto quest’anno. Come ha ricordato Sua Santità Leone XIV, serve disarmare gli animi e disarmare le parole per poter realmente favorire la pace”, ha aggiunto il presidente. “Faccio mio il suo appello, espresso pochi giorni fa in occasione della visita al Quirinale, affinché si continui a lavorare per ristabilire la pace in ogni parte del mondo e perché sempre più si coltivino e si promuovano principi di giustizia, di equità e di cooperazione tra i popoli, che ne sono irrinunciabilmente alla base”.

“DA GAZA ALL’UCRAINA, SERVONO PAZIENZA E MEDIAZIONE”

“Oggi il coraggio di osare la pace assume un valore ancora più prezioso. Le notizie giunte nei giorni scorsi da Gaza, dopo gli accordi di Sharm El-Sheikh, con i primi passi di intesa tra le parti in conflitto in Medio Oriente e con il rilascio degli ostaggi, ci ricordano che i processi di pace hanno bisogno di perseveranza, di pazienza, di lavoro di mediazione, di assunzione di responsabilità”.

Il Presidente ha poi ricordato l’impegno quotidiano di istituzioni, diplomazie e comunità religiose che “svolgono quest’opera giorno dopo giorno, spesso lontano dai riflettori e senza ambire a superflui riconoscimenti esteriori”.

ALLA VIOLENZA DELLE ARMI ESISTE SEMPRE UN’ALTRA STRADA

“Il contributo dei peace-maker, che costruiscono ponti e tessono relazioni tra comunità in conflitto, e dei peace-keeper, che vegliano sul rispetto dei cessate il fuoco e sulla protezione dei più vulnerabili, è inestimabile: far sorgere un principio di pace anche nei contesti più ostili. Il messaggio è chiaro: alla violenza delle armi esiste sempre un’altra strada, un modo diverso e più conveniente per risolvere le contese, sottraendosi a rischi fatali di escalation incontrollate, i cui effetti pongono a rischio la sopravvivenza dell’umanità”.

