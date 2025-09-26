venerdì, 26 Settembre , 25

Fondazione Return, ecco ‘Phd autumn school in security, risk and vulnerability’

(Adnkronos) - L’ex-convento dell’Annunziata di Sestri Levante ospita...

ComoLake 2025, il premio Nobel per la fisica Gerardus ’t Hooft al Digital Innovation Forum

(Adnkronos) - Il premio Nobel per la fisica...

Sinner-Atmane: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna in campo Jannik Sinner. Domani,...

Imprese, Bozzetti (Ffm): “A Milano la prima casa del Made in Italy in Fiera”

(Adnkronos) - Nasce a Milano la prima casa...
mattarella:-“la-solidarieta-fa-diventare-tutti-decisamente-migliori”
Mattarella: “La solidarietà fa diventare tutti decisamente migliori”

Mattarella: “La solidarietà fa diventare tutti decisamente migliori”

Video NewsMattarella: "La solidarietà fa diventare tutti decisamente migliori"
Redazione-web
Di Redazione-web

Alla festa di chiusura delle iniziative sociali a Castelporziano

Roma, 26 set. (askanews) – “La solidarietà trasforma e produce sviluppo e benessere, la solidarietà fa diventare tutti decisamente migliori”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di chiusura delle iniziative a carattere sociale a Castelporziano.”Questo incontro è una felice consuetudine perché sottolinea un’esperienza importante per la Tenuta di Castelporziano. Questa tenuta appartiene al popolo italiano. E quindi è bene che venga conosciuta dal più ampio numero di persone possibile. Necessariamente vi sono dei limiti di accesso legati all’esigenza di preservare l’ambiente, ma abbiamo voluto abbattere altri limiti”, ha aggiunto il capo dello Stato.”Grazie all’impegno generoso della struttura e del personale del Quirinale, alcune barriere sono state soppresse, rimosse, eliminate. E questa esperienza che ogni anno si rinnova è una testimonianza di quel che si può fare se si vuole”, ha detto ancora Mattarella.”La nostra Repubblica è costituita prima che dalle istituzioni dalla sua comunità, dalle persone, persone diverse, ma di uguali dignità. Con diverse potenzialità, differenti nella creatività e nei talenti, ciascuna dotata di una irripetibile originalità, di una ricchezza preziosa che moltiplica il patrimonio comune del nostro Paese. Il primo passo è quello di consentire a tutti a ciascuno di esprimere la propria personalità, di esprimere il meglio di sé stessi”, ha concluso.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.