Mattarella: L’Aquila capitale cultura occasione per tutta la comunità

"I giovani traggano stimoli per il futuro delle loro comunità"

Roma, 17 gen. (askanews) – “Il ruolo di capitale della cultura non è esclusivo delle istituzioni, riguarda l’intera collettività, riguarda la comunità. Riguarda Aquila, riguarda questa provincia, questa regione. È un’opportunità da condividere, un’occasione di crescita nella conoscenza e nell’incontro”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia per L’Aquila capitale della Cultura italiana 2026.”Con questo spirito – ha aggiunto – rivolgo un saluto e un augurio particolarmente intensi a tutti gli aquilani e in primo luogo ai giovani, affinché possano trarre da nuove esperienze, stimoli e valori da porre a frutto per il futuro delle loro comunità”.

