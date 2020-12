Mattarella: “Lavorare per la coesione sociale è un dovere delle istituzioni”

AGI – “Lavorare per la coesione e la sicurezza, per il rispetto dei diritti dei cittadini, per il superamento dei divari, sono i doveri che avvertono, anche oggi, quanti, nelle istituzioni e nella società civile operano per la libertà e l’unione delle coscienze del nostro Paese”. Lo dichiara il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 51esimo anniversario della strage di Piazza Fontana.

“A Milano, in piazza Fontana, cinquantuno anni or sono, fu sferrato un attacco feroce al popolo italiano, alla Repubblica, alla convivenza civile del Paese”, ha detto Mattarella. “Vite spezzate al cinico scopo di seminare paura,

