Mattarella: “Le guerre di aggressione sono fuori dal tempo”

ROMA – “In tutto il mondo le università sono chiamate a elaborare riflessioni adeguate alle condizioni che abbiamo, ai mutamenti che vi sono, agli scenari nuovi che fanno comprendere come siano fuori dal tempo e dalla storia comportamenti da potenza dei secoli scorsi, che conducono a guerre di aggressione per annettere territori o a competizioni accanite su aspetti marginali”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l’Inaugurazione dell’Anno Accademico 2022/23 di Unife, il 632° dalla fondazione dell’Ateneo di Ferrara.

“Sono questi – aggiunge il capo dello Stato – gli aspetti rilevanti che contrassegneranno il mondo futuro e su questo è chiamato il mondo a riflettere. E a far d’avanguardia in questa riflessione devono essere le Università. Gli Atenei hanno questa vocazione, questo ruolo, questa missione per riflettere, approfondire scenari e indicare percorsi con cui affrontarli. Questo è il mondo che hanno i giovani di fronte e le università devono aiutarli a comprendere e governare”.

MATTARELLA A STUDENTI: IL MONDO CAMBIA, RIFLETTETE

“Il mondo cambia velocemente, è molto cambiato in realtà. Il mondo di oggi non è più quello che vi era 40-50 anni fa. Vorrei dire alle studentesse e agli studenti che quando ero al loto posto, oltre 60 anni fa, il mondo era realmente, totalmente differente. Questo richiede riflessioni”.

