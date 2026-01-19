lunedì, 19 Gennaio , 26
Mattarella: magistratura ha contribuito ad attuazione Costituzione

Mattarella: magistratura ha contribuito ad attuazione Costituzione

Video NewsMattarella: magistratura ha contribuito ad attuazione Costituzione
Di Redazione-web

“Interpretazione e applicazione rispettosa e imparziale della legge”

Roma, 19 gen. (askanews) – "La magistratura italiana ha contribuito all'attuazione dei principi costituzionali". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale nel corso dell'incontro con i magistrati ordinari in tirocinio, nominati nell'aprile scorso."Al contempo, ha vissuto un'ampia evoluzione nello svolgimento dei compiti che l'architettura costituzionale le ha attribuito. Il percorso svolto fino a oggi è utile per comprendere il ruolo della magistratura e gli ambiti entro i quali si deve svolgere la funzione assegnatale dalla Costituzione, nell'esercizio della giurisdizione attraverso l'interpretazione e l'applicazione rispettosa e imparziale della legge", ha aggiunto il capo dello Stato.

