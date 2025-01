Mattarella, messaggio al Papa: “Italia lavora per favorire soluzione pacifica conflitti”

(Adnkronos) – “L’Italia, che ha nel ripudio della guerra, nel rifiuto della pena di morte, nel riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali, e nel perseguimento di pace e giustizia tra le Nazioni i capisaldi della sua Carta costituzionale, non potrà che contribuire a favorire la soluzione pacifica dei conflitti in atto e l’individuazione di percorsi di crescita equa e sostenibile, con lo sguardo rivolto soprattutto alle più giovani generazioni. Senza di esse, infatti, sarebbe illusorio l’esercizio stesso della speranza. Sono certo, Santità, che gli italiani tutti si uniscano all’augurio sincero che ho il piacere di rivolgerLe per il Suo benessere personale e spirituale, nonché per la feconda prosecuzione dell’opera che Ella svolge al servizio della Chiesa cattolica e dell’Umanità”. Ad affermarlo è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel messaggio inviato al Papa Francesco.