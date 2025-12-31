mattarella:-nel-2026-gli-80-anni-della-repubblica,-spartiacque-storia

mercoledì, 31 Dicembre , 25

Da Ilaria Sula alla riapertura delle indagini su caso Garlasco, i fatti di cronaca del 2025

(Adnkronos) - Dalla riapertura delle indagini sull'omicidio di...

“Ripugnante chi nega la pace”, il testo integrale del discorso di Mattarella

(Adnkronos) - Pace, Repubblica, giovani, ma anche legalità....

Stufa difettosa, bimbo di 3 anni muore intossicato da monossido

(Adnkronos) - Un bambino di tre anni è...

Meloni chiama Mattarella: “Orgogliosi della nostra storia”

(Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni,...
“Il segno unità di popolo fu impresso dal voto delle donne”

Roma, 31 dic. (askanews) – “Nell’anno che si presenta ricorderemo gli 80 anni della Repubblica. 80 anni sono pochi se guardati con gli occhi della grande storia, ma sono stati decenni di alto significato. Il segno dell’unità di popolo fu simbolicamente impresso dal voto delle donne, per la prima volta chiamate finalmente alle urne. Quel segno diede alla Repubblica un carattere democratico indelebile, avviando un percorso, ancora in atto, verso la piena parità”: lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel messaggio di fine anno. “La Repubblica è uno spartiacque nella nostra storia – ha proseguito il capo dello Stato – Non uno Stato che sovrasta i cittadini ma uno Stato che riconosce i diritti inviolabili, la libertà delle persone, le autonomie della comunità”.

