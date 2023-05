Mattarella nelle zone alluvionate: l’Italia vi è vicino, ce la farete

Momento è difficile, tante ferite. Territorio importantissimo per paese

Roma, 30 mag. (askanews) – “Tutta l’Italia vi è vicino, non sarete soli in questa opera importante della ricotruzione, che deve essere veloce”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Forlì per portare la solidarietà di tutto il paese alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna.

“E’ un momento impegnativo e difficile. Ho visto tante ferite nel territorio e so bene quanto ci sia da riprendere in molte abitazioni, aziende e strade, con coraggio e decisione per rilanciare la vita comune”, ha aggiunto il capo dello Stato visitando le zone alluvionate in Emilia-Romagna e incontrando i volontari e la cittadinanza a Forlì.

“So che ce la farete con l’aiuto dello Stato e del governo. Ce la farete perché c’è la volontà determinata di ripresa e di rilancio”, ha aggiunto Mattarella.

“L’opera di ricostruzione” dopo l’alluvione in Romagna dei giorni scorsi “deve essere veloce”. Perché “questo è un territorio importantissimo per l’Italia”, ha detto ancora il presidente della Repubblica. “L’esigenza che si rilanci il territorio non è un’esigenza solo vostra, ma nazionale. In questo dovete essere certi che ci sarà tutto il consenso e un percorso costante non solo in questi giorni ma anche nel prosieguo. Richiederà molto sforzo e molto impegno ma non sarete soli in questo”.

continua a leggere sul sito di riferimento