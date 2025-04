Mattarella: non c’è pace solo per alcuni, grande lezione del Papa

Genova, 25 apr. (askanews) – “Non ci può essere pace soltanto per alcuni. Benessere per pochi, lasciando miseria, fame, sottosviluppo, guerre, oppressioni agli altri. E’ la grande lezione che ci ha consegnato Papa Francesco”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento a Genova per l’80esimo anniversario della Liberazione.

Il capo dello Stato ha citato l’enciclica “Fratelli tutti”, in cui il Pontefice “esorta a superare ‘conflitti anacronistici’ ricordandoci che ‘ogni generazione deve far proprie le lotte e le conquiste delle generazioni precedenti e condurle a mete ancora più alte… Non è possibile accontentarsi di quello che si è già ottenuto nel passato e fermarsi, e goderlo come se tale situazione ci facesse ignorare che molti nostri fratelli soffrono ancora situazioni di ingiustizia che ci interpellano tutti'”.