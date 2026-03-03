martedì, 3 Marzo , 26
HomeVideo NewsMattarella: non rassegnarsi a un mondo di chi si impone sugli altri
mattarella:-non-rassegnarsi-a-un-mondo-di-chi-si-impone-sugli-altri
Mattarella: non rassegnarsi a un mondo di chi si impone sugli altri
Video News

Mattarella: non rassegnarsi a un mondo di chi si impone sugli altri

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

“La guerra è tornata a spargere sangue non lontano dall’Italia”

Roma, 3 mar. (askanews) – “La guerra è tornata a spargere sangue non lontano dall’Italia: si confrontano due modi contrapposti di pensare, c’è chi si preoccupa solo dei propri interessi imponendoli sugli altri e chi sceglie di condividere le difficoltà e le opportunità per avere successo insieme. Non dobbiamo rassegnarci, né pensare che siano inevitabili. Al contrario bisogna avere fiducia e premura per gli altri perché il senso di comunità e la capacità di affrontare le difficoltà sono più forti delle circostanze e degli eventi negativi e l’Italia di queste doti ne ha in abbondanza”.Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia di consegna al Quirinale delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferite motu proprio, il 31 gennaio scorso, a cittadine e cittadini che si sono distinti per il loro impegno nel sociale, manifestato attraverso l’uso etico e responsabile dei social network, l’attività sportiva come mezzo di inclusione, l’arte come strumento di integrazione sociale, l’assistenza e il supporto ai detenuti, le attività solidali e di volontariato, per aver costruito un modello di imprenditoria etica, per l’impegno elargito nella tutela del bene della salute, anche al di là dei confini nazionali, per il coraggio e l’eroismo dimostrato, oltre i propri doveri professionali, per essersi resi esempi di cittadinanza attiva.

Previous article
Mattarella: necessario abbattere muri indifferenza e rassegnazione
Next article
Trump: andiamo bene in Iran, distrutte infrastrutture militari

POST RECENTI

Video News

Trump: “Forse ho forzato io la mano di Israele”

"L'Iran avrebbe attaccato per primo"Washington DC, 3 mar. (askanews) - "Forse ho forzato io la mano di Israele". Donald Trump ha dichiarato di credere che...
Video News

Trump: andiamo bene in Iran, distrutte infrastrutture militari

"Non hanno più una marina, un'aeronautica, un radar"Washington DC, 3 mar. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump ha parlato di notevoli...
Video News

Mattarella: necessario abbattere muri indifferenza e rassegnazione

"No a isolamento. Servono persone che si assumano responsbailità"Roma, 3 mar. (askanews) - "È necessario rifuggire e abbattere i muri di indifferenza e rassegnazione, è...
Video News

Flash mob “Stand for life”, rischiano morte anche minori detenuti Iran

Iniziativa "Martedì del no a esecuzioni", con patrocinio parlamentariRoma, 3 mar. (askanews) - Al flash mob "Stand for Life", che si è tenuto davanti a...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.