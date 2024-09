Mattarella: “Non si è stranieri in casa propria”

ROMA – “Il principio che l’Assemblea Costituente affermava era esplicito: non potevano essere considerate straniere, in Italia, lingue parlate da cittadini italiani radicati nel suo territorio. Non si era, e non si è stranieri a casa propria, quale fosse e sia la propria cultura, lingua, religione. Era la diretta conseguenza dei principi fondamentali della nostra Costituzione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l’ottantesimo anniversario della Resistenza, Liberazione e Autonomia della Valle d’Aosta.

