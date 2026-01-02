mattarella,-oltre-10-milioni-davanti-alla-tv-per-l’undicesimo-discorso-di-capodanno

Roma, 2 gen. (askanews) – Sono stati 10.984.577 gli spettatori che hanno seguito in diretta l’undicesimo messaggio televisivo di capodanno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha ottenuto uno share del 70,45% di ascolti. Oltre 200mila spettatori in piu’ rispetto al 2024, quando il messaggio di auguri di fine anno agli italiani del capo dello Stato fu seguito da 10.725.454 spettatori, con share al 56%

In dettaglio, il messagio di fine 2025 di Mattarella è stato seguoto da 4.961.438 telespettatori su Rai1, 3.243.226 su Canale 5, 1.021.325 su La7, 761.133 su Rai3, 456.582 su Retequattro, 265.136 su Rai2; 112.466 su Sky Tg24, 103mila su Tv2000 canale 28;36.726 su Tgcom 24, 19.885 su Rainews 24, 3.632 su altre tv locali.

Complessivamente, dunque, hanno seguito Mattarella in 6.7592 mila spettatori sui canali di servizio pubblico e in 4.976mila su canali di emittenza privata.