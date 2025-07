Mattarella riceve la nazionale di calcio femminile: “Le donne faticano dalla preistoria, c’è ancora da fare”

ROMA – “Dalla preistoria è sempre stato più difficile per le donne, per fortuna si sta superando quella condizione, ma c’è ancora strada da fare. Lo sport è di esempio, può migliorare le relazioni sociali, le rafforza e le consolida”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale la nazionale di calcio femminile giunta in semifinale agli Europei. Eliminate a un passo dalla finale, in una rocambolesca sconfitta con l’Inghilterra. “Vi ho seguito – dice il capo dello Stato – l’orario me lo consentiva e ho seguito tutte le vostre partite. È stato un percorso magnifico, avevo predisposto tutto per raggiungervi a Basilea – rivela – ma dobbiamo evitare di restare prigionieri degli episodi sfortunati che hanno impedito di arrivare alla finale. Le vostre medaglie le avete conquistate, scrivendo una bellissima pagina di sport con prestazioni di alto livello e grande qualità. Avete mandato un messaggio alla società del nostro Paese”.

“Avete dato un contributo importante per rendere il Paese più giusto e consapevole”, ha detto Mattarella. “Grazie per aver svolto uno splendido europeo, rendendo onore alla maglia e alla bandiera del vostro Paese”.

