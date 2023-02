Mattarella: rispetto lavoro giornalistico essenziale per libertà

Messaggio per 60 anni Ordine giornalist: intimidazioni e aggressioni intollerabili per la Repubblica

Roma, 3 feb. (askanews) – “Le sfide che il mondo dell’informazione è chiamato a raccogliere, a partire dalle applicazioni della intelligenza artificiale, non possono prescindere dal rispetto dei canoni fondamentali tracciati per la professione dalla legge Gonella” che regolamentava nel 1963 l’ordinamento della professione giornalistica. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti in occasione dei sessant’anni dell’istituzione dell’Ordine.

“Il mercato globale con cui siamo chiamati a confrontarci nella società dell’informazione – sottolinea il Capo dello Stato – necessita di robuste garanzie, quali quelle offerte a livello di Unione Europea dalle proposte avanzate in sede di elaborazione del media Freedom act”.

“Il rispetto delle attività professionali dei giornalisti e componente essenziale del nostro sistema di libertà. Le aggressioni, le intimidazioni di cui il loro lavoro è ancora, talvolta, oggetto sono intollerabili per la Repubblica”, conclude il presidente della Repubblica.

