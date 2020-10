Mattarella, stiamo uscendo da emergenza ma ora prudenza

AGI – “Stiamo uscendo, malgrado tutto”, dall’emergenza Covid, “stiamo resistendo”. Ne è convinto Sergio Mattarella. “Bisognerà essere estremamente prudenti senza sottovalutare i pericoli, stiamo recuperando sul piano economico, come tutti i Paesi occidentali con difficoltà, ma stiamo cercando di resistere anche su questo fronte”, ha aggiunto il presidente della Repubblica, incontrando le vincitrici della XXXII edizione del Premio promosso dalla Fondazione Marisa Belisario.

“Donne in prima fila contro epidemia”

Le donne “sono state e sono in prima fila” nel contrastare l’epidemia di coronavirus e nel far andare avanti il Paese in questi mesi, ha poi sostenuto il capo dello Stato.

