AGI – È stato un annus horribilis per la magistratura. Sergio Mattarella non usa mezzi termini e bolla questi ultimi dodici mesi come uno dei punti più bassi per la reputazione delle toghe. Lo scandalo procure non cessa di far emergere una “modestia etica” e comportamenti del tutto inadatti a chi dovrebbe e deve essere “fedele soltanto alla Costituzione”. Ricordando alcuni magistrati uccisi dal terrorismo e dalla criminalità organizzata, Nicola Giacumbi, Girolamo Minervini, Guido Galli, Mario Amato, Gaetano Costa, Rosario Livatino, il Capo dello Stato tuona contro chi infanga la loro memoria e il loro sacrificio sia nell’attività giudiziaria che negli organi di autogoverno.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Mattarella striglia le toghe: “Siano fedeli solo alla Costituzione” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento