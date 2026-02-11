mercoledì, 11 Febbraio , 26

Meloni-Merz, Benassi: “Per ora convergenza politica di breve termine”

(Adnkronos) - Né nuovo asse Italia-Germania, né schiaffo...

Milano Cortina, presunto sabotaggio su linea ferroviaria Lecco-Tirano: indaga l’antiterrorismo

(Adnkronos) - La sezione Antiterrorismo della Procura di...

Mattarella a Cortina, l’incontro con Sofia Goggia e la telefonata con Arianna Fontana

(Adnkronos) - "Complimenti. Terza olimpiade, terza medaglia. Domani...

Milano-Cortina, Laegreid e il tradimento: niente lieto fine, ex fidanzata non perdona

(Adnkronos) - Sturla Holm Laegreid ha confessato di...
Mattarella telefona ad Arianna Fontana: “Gara formidabile”

Il presidente a Cortina e scherza: “prossime gare non dico nulla…”

Roma, 11 feb. (askanews) – “Congratulazioni. Sei olimpiadi sei successi, ed è stata una gara formidabile”. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Cortina per seguire alcune delle gare dei nostri atleti impegnati nelle Olimpiadi di Milano-Cortina ha telefonato ad Arianna Fontana la pattinatrice di short track e di velocità su ghiaccio vincitrice dell’oro.”Complimenti anche agli altri siete una squadra formidabile”, ha aggiunto il capo dello Stato”. “Siamo riusciti a mentenere la calma, è stata la formula vincente”, ha risposto la sportiva. “Quella formula così coordinata è difficile da capire per chi vi guarda dalll’esterno ma la calma deve essere fondamentale”, ha aggiunto Mattarella.”Sì la staffetta mista è molto veloce e non intuitiva per chi la guarda. Siamo riusiti a portare a casa un oro che vale moltissimo”, ha detto ancora Fontana. “E per le prossime gare non dico nulla…”, ha concluso il Presidente.

