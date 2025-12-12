mattarella:-ue-e-italia-stanno-con-popolo-ucraino-per-una-pace-equa

Il Presidente: “Siamo saldamente a fianco di Kiev”

Roma, 12 dic. (askanews) – “Questo sarà il quarto Natale di guerra in Ucraina, le vittime civili sono sempre più numerose: l’Europa e l’Italia sono saldamente a fianco del popolo ucraino per una pace equa, duratura e rispettosa del diritto internazionale e dell’integrità territoriale”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della tradizionale cerimonia dello scambio degli auguri di fine anno con il Corpo Diplomatico al Quirinale.