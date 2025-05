mattarella:-valori-europei-non-ammettono-compromessi-morali

Dialogo e etica deontologica presupposti della crescita economica

Coimbra, 14 mag. (askanews) – “Dialogo costruttivo, senso del bene comune, etica deontologica, così come disposizione a innovare e a costruire e accumulare capitale sociale produttivo. Sono i presupposti indispensabili alla crescita economica in Stati di diritto avanzati, come lo sono i nostri. Sono anche, a mio avviso, manifestazioni di quei valori fondamentali da noi condivisi e che hanno forgiato l’identità europea e non ammettono compromessi morali”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella orazione in occasione del dottorato honoris causa ricevuto dall’Università di Coimbra.Mattarella è a Coimbra in Portogallo per partecipare all’annuale summit Cotec, l’associazione che unisce Italia, Spagna e Portogallo, e insieme al re di Spagna Felipe VI ha ricevuto oggi il dottorato honoris causa in economia, un evento che a suo avviso richiama “la vicinanza tra i nostri Paesi e i nostri popoli, idealmente riuniti in questo luogo votato agli scambi di cultura e conoscenza”. Negli ultimi decenni solo un piccolo numero di capi di Stato è stato insignito del titolo di Dottore honoris causa dall’universita di Coimbra: il brasiliano Josè Sarney nel 1986, Juan Carlos I nel 1989, e più di recente nel 2001 l’argentino Fernando de la Rua e il greco Prokopis Pavlopoulos nel 2017. L’ultimo italiano a ricevere l’onorificenza è stato Angelo Fiori professore emerito di medicina legale dell’università cattolica del Sacro Cuore di Roma, nel 2009.