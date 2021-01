AGI – Mercoledì Giuseppe Conte, il giorno dopo i leader del centrodestra. Sergio Mattarella ha ricevuto il premier per un incontro breve e “interlocutorio” e giovedì accoglierà i leader dell’opposizione per ascoltare le loro doglianze. Ma per il Presidente della Repubblica al centro di ogni riflessione resta il Paese, i problemi dei cittadini in una fase di crisi sanitaria ed economica.

Il presidente del Consiglio ha riferito al Presidente l’esito del voto di fiducia incassato nei giorni scorsi da Camera e Senato, l’esito della riunione di maggioranza e le valutazioni sue e dei partiti su come proseguire l’esperienza di governo.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Mattarella vede Conte, giovedì il centrodestra proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento