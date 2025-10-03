venerdì, 3 Ottobre , 25
mattarella:-violenza-e-conflitti-incomprensibili,-c’e-alternativa
Mattarella: violenza e conflitti incomprensibili, c’è alternativa

Mattarella: violenza e conflitti incomprensibili, c’è alternativa

Video NewsMattarella: violenza e conflitti incomprensibili, c'è alternativa
Redazione-web
Di Redazione-web

Il capo dello Stato all’inaugurazione del CNAO a Pavia

Pavia, 3 ott. (askanews) – “È un momento difficile e sofferto nel mondo perciò essere qui oggi è tuttaltro che fuori contesto, mentre guerre, conflitti, violenze, contrapposizoni accese intolleranze, stragi, da qui emerge, da ciò che fa il Cnao giorno per giorno, un messaggio su quel che l’umanità richiede, quali siano le esigenze vere di donne e uomini. È un messaggio autorevolmente superiore a quello delle violenze che incomprensibilmente attanagliano il mondo”.Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella a Pavia per la cerimonia di inaugurazione del progetto di espansione del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO).”Qui si vede quanto è possibile una strada alternativa a quella che ci induce a tante preoccupazioni in questo periodo – ha aggiunto il capo dello Stato – il messaggio che viene da qui è frutto della capacità degli scienziati di superare i propri confini e di mettere insieme le professionalità, questo mettere insieme superando i propri confini è un altro grande risultato collaborativo, anche questo è un modello di convivenza”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.